Португальский аналитик раскрыл, чем Гутерриш может заняться после ухода из ООН Аналитик Геррейру: Гутерриш может стать следующим президентом Португалии

Москва28 июн Вести.Покидающий пост генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в будущем может стать президентом Португалии. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру​​​.

Второй и последний срок Антониу Гутерреша на посту главы ООН завершится 31 декабря 2026 года.

Геррейру отметил, что политику придется подождать до следующих выборов, которые ожидаются в 2031 году. Но, несмотря на это, он выразил уверенность в том, что у Гуттериша есть все шансы стать президентом Португалии благодаря его известности в стране.

Но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит уверен Геррейру

Однако португальский аналитик не исключил, что уходящий генсек ООН также может стать советником в какой-либо португальской или международной организации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что останется на третий президентский срок. Нынешний глава Белого дома стал президентом во второй раз в январе 2025 года и будет находиться у власти до 20 января 2029-го. Согласно 22 поправке к Конституции США, никто не может быть избран на должность президента более чем два раза, однако Трамп уже не раз допускал возможность переизбрания на третий срок.