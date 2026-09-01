Москва1 сенВести.Центральная роль в мировых делах должна принадлежать Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.
Без сомнения, Организации Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах... Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересовсказал российский лидер
Он подчеркнул, что устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права.