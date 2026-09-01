Путин заявил, что ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах

Путин: ООН должна принадлежать главная роль в мировых делах Путин заявил, что ООН должна принадлежать центральная роль в мировых делах

Москва1 сен Вести.Центральная роль в мировых делах должна принадлежать Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

Без сомнения, Организации Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах... Объединяющая и созидательная деятельность ООН весьма востребована. Всемирная организация несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов сказал российский лидер

Он подчеркнул, что устав ООН должен оставаться ключевым источником международного права.