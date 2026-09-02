Пекин отреагировал на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации РФ Китай призвал к переговорам после угроз Зеленского российской авиации

Москва2 сен Вести.Диалог и переговоры остаются единственным жизнеспособным методом урегулирования украинского кризиса, а всем сторонам необходимо проявлять сдержанность. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, комментируя угрозы Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в воздушном пространстве России.

Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность сказал дипломат на брифинге в среду

Го Цзякунь также призвал стороны совместно содействовать скорейшему снижению напряженности ситуации и создавать условия для политического урегулирования кризиса. Один из журналистов попросил МИД КНР прокомментировать заявление Зеленского с учетом того, что китайские авиакомпании продолжают использовать российское воздушное пространство для пассажирских и других рейсов.

Ранее, 1 сентября, Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, летающим над Россией, и призвал их отказаться от полетов над страной из-за беспилотников, заявив, что российское небо становится "полностью опасным".

Президент РФ Владимир Путин назвал такие высказывания заявкой на государственный терроризм и предупредил о неизбежном ответе Москвы. "С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", - подчеркнул глава российского государства на пресс-конференции в Бишкеке.