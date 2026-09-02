Москва2 сенВести.Немецкие власти установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотников в аэропорту Лейпцига/Галле, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.
Мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и мужчина белорусского происхождения с паспортом РФ, оба известны властямговорится в материале издания
Следствие полагает, что первый из фигурантов прилетел в Берлин в последних числах июля, затем взял авто в аренду и доехал до Лейпцига. За два дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ.
Второй подозреваемый въехал на территорию Германии по итальянской туристической визе, которая была выдана в итальянском посольстве в Минске в конце апреля.
Ранее немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".