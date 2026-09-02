SZ: в Германии нашли подозреваемых в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

В ФРГ установили личности подозреваемых в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпцига SZ: в Германии нашли подозреваемых в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

Москва2 сен Вести.Немецкие власти установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотников в аэропорту Лейпцига/Галле, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.

Мужчина российского происхождения с латвийским паспортом и мужчина белорусского происхождения с паспортом РФ, оба известны властям говорится в материале издания

Следствие полагает, что первый из фигурантов прилетел в Берлин в последних числах июля, затем взял авто в аренду и доехал до Лейпцига. За два дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ.

Второй подозреваемый въехал на территорию Германии по итальянской туристической визе, которая была выдана в итальянском посольстве в Минске в конце апреля.

Ранее немецкие власти возложили ответственность за произошедшее на Россию, не представив доказательств, и охарактеризовали инцидент как "гибридную атаку".