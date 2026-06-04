Данкверт раскрыл, какие претензии у РФ по поставкам продукции из Армении Данкверт рассказал о претензиях РФ к Армении по поставкам продукции

Москва4 июн Вести.Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в интервью ИС "Вести" раскрыл, какие претензии есть у России по поставкам продукции из Армении.

По его словам, Россия поддерживает контакт с руководителем продовольственной службы Армении.

Не хочу его упрекать в неэффективной работе. Он делает то, что он может в тех условиях, в которых работает. Потому что структурные изменения в части кооперации, либо создания каких-то государственных систем, которые будут помогать фермерам отправлять продукцию, не сделаны. И тысячи человек вяжут пучки в зелень, складывают, и потом сколько здесь килограммов узнают по пучкам. Понимаете, и мы говорили давно, что в данном случае Министерство экономики, которое в себя приняло функции в 2019 году Министерства сельского хозяйства, они, видимо, увлекаются больше интеграциями вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами, те, которые есть у фермеров сказал Данкверт

Он обратил внимание, что в сборе овощей и фруктов в Армении задействованы тысячи человек.

Сами за собой они не могут следить, а объяснить это тем, что одна служба продовольственная должна все проконтролировать, это неэффективно и неправильно. То есть должны быть системы внутреннего контроля, которые производители должны сами выстроить. Либо кооперативные, либо система оказания консультационной государственной, либо субсидирование каких-то затрат, которые фермеры должны производить на лабораторные исследования, либо на исследования по пестицидам. То есть, когда это не сделано, дальше претензии все к продовольственной службе. Они не в состоянии это сделать пояснил глава Россельхознадзора

Он отметил, что сотрудники Министерства экономики, взявшего на себя полномочия Минсельхоза, на контакт не выходили.

Они считают, что это все должна [делать] надзорная служба. Но надзорная служба – это служба, которая надзирает за тем, как это сделали. Понимаете, когда это сделано небезопасно или неэффективно, дальше она не может обеспечить поставки по той продукции, которая есть. Это в части того, что она не может проследить ни молочную продукцию до конца, то надо проб брать много, если вы не имеете производственного контроля добавил Данкверт

Ранее Данкверт прокомментировал ограничения поставок в РФ со стороны Казахстана. По его словам, Россия не имеет вопросов к стране по этой теме.