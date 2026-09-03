Оверчук: Запад пытается использовать Армению как таран против России Оверчук указал на попытку Запада использовать Армению как таран против России

Москва3 сен Вести.Запад фактически на сегодняшний день пытается использовать Армению в качестве тарана против России, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, Еревану нужно определиться: союзничает ли он с Россией или рассчитывает на поддержку западных стран.

И если они считают, что участие в ЕС даст такие же результаты - как говорится, welcome, это их право. Но либо они в ЕАЭС (Евразийский экономический союз – прим. ред.) и они наши союзники, и тогда мы их поддерживаем, либо они идут туда и рассчитывают на поддержку тех, которые фактически сегодня пытаются использовать Армению в качестве такого тарана против России. сказал Оверчук

Также Оверчук рассказал, что Армения не хочет выхода из ЕАЭС. В стране осознают, какие последствия от такого решения могут быть, отметил вице-премьер.