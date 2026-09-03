Оверчук заявил, что никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС, даже сама Армения

Оверчук: никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС, даже сама Армения Оверчук заявил, что никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС, даже сама Армения

Москва3 сен Вести.Никто не желает, чтобы Армения выходила из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), даже руководители Еревана не хотят этого, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, власти Армении осознают, какие последствия будут после выхода из организации.

Никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и даже руководители Армении тоже этого не хотят. Да, они отлично понимают те последствия, которые будут возникать вследствие выхода и прежде всего те возможности, которых они лишатся, если они выйдут из ЕАЭС. Поэтому они так вопрос не ставят, не хотят они так вопрос ставить, но вместе с тем, политически они ставят вопрос о том, что они обираются сближаться с ЕС, при этом понимая, что одновременное участие в и ЕАЭС невозможно отметил Оверчук

Ранее Оверчук посоветовал Армении провести референдум и окончательно определить, где страна хочет быть – с Евросоюзом или остаться в ЕАЭС.