Москва3 сенВести.Никто не желает, чтобы Армения выходила из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), даже руководители Еревана не хотят этого, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.
По его словам, власти Армении осознают, какие последствия будут после выхода из организации.
Никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и даже руководители Армении тоже этого не хотят. Да, они отлично понимают те последствия, которые будут возникать вследствие выхода и прежде всего те возможности, которых они лишатся, если они выйдут из ЕАЭС. Поэтому они так вопрос не ставят, не хотят они так вопрос ставить, но вместе с тем, политически они ставят вопрос о том, что они обираются сближаться с ЕС, при этом понимая, что одновременное участие в и ЕАЭС невозможноотметил Оверчук
Ранее Оверчук посоветовал Армении провести референдум и окончательно определить, где страна хочет быть – с Евросоюзом или остаться в ЕАЭС.