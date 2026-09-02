Авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов в Москву и из нее Турецкая Pegasus отменила 12 авиарейсов между Турцией и аэропортом Внуково

Москва2 сен Вести.Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила 12 рейсов в Москву и из нее, все они были запланированы на среду, 2 сентября. Об этом сообщил в Telegram аэропорт Внуково, который должен был встретить и отправить самолеты.

На 2 сентября авиакомпания Pegasus отменила 6 рейсов во Внуково и 6 рейсов из Внуково. На другие даты отмен на данный момент нет говорится в сообщении

Пассажирам предложили переоформить билет на другие даты или получить обратно деньги.

Там также добавили, что не владеют информацией о причинах отмены рейсов. Там также сообщили,что в ночь на 2 августа аэропорт работал с ограничениями.

Вместе с тем, во Внуково также сообщили, что другие авиакомпании продолжают совершать рейсы из Турции. Только сегодня в аэропорт прибыли 16 самолетов из этой страны.

Ранее стало известно, что Pegasus и еще одна турецкая авиакомпания Turkish Airlines решили отменить ряд ночных рейсов между РФ и Турцией. Они ничем не обосновали свое решение.

В конце июля более тысячи россиян столкнулись с задержками вылетов из Москвы в Турцию. Тогда виновником авиаколлапса стала Turkish Airlines.