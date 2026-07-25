Москва25 июл Вести.Более тысячи россиян столкнулись с задержками вылетов из Москвы в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, массовые задержки произошли у авиакомпании Turkish Airlines. В настоящее время из аэропорта Внуково в Анталью не могут отправиться рейсы TK212 и TK3061.

Кроме того, проблемы с вылетом зафиксированы у рейсов TK3179, TK3085, TK3120А и TK3121А, следующих в Даламан. Уточняется, что пассажиры одного из этих рейсов ждут отправления уже около 12 часов. При этом перелет TK3076 из Даламана в Москву задерживается примерно на 10 часов.

Вечером 22 июля на Стамбул обрушился сильный шторм, который привел к сбоям в работе местных аэропортов. По данным газеты Hürriyet, в городе шел сильный дождь, жителям было тяжело передвигаться из-за штормового ветра, а поваленные деревья повредили несколько автомобилей.