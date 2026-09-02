Генконсульство РФ контролирует ситуацию с отменой рейсов Pegasus Генконсульство РФ держит отмену рейсов Pegasus с курортов Турции на контроле

Москва2 сен Вести.Генеральное консульство России держит ситуацию с отменами рейсов авиакомпании Pegasus с ряда турецких курортов на контроле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатов.

Собеседники агентства сообщили, что, по заявлению авиакомпании, отменены несколько рейсов в Россию. По словам дипломатов, пассажирам при необходимости предоставляются размещение в отеле, питание и напитки.

Генеральное консульство продолжит держать данный вопрос на контроле заявили собеседники журналистов

2 сентября в аэропорту "Внуково" заявили, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов.