Авиакомпания Pegasus назвала причины отмены рейсов во Внуково Pegasus объяснила отмену рейсов во Внуково 1-2 сентября техническими причинами

Москва2 сен Вести.Рейсы турецкой авиакомпании Pegasus в Россию, запланированные на 1 и 2 сентября, были отменены по техническим причинам. Об этом говорится в официальном заявлении перевозчика, которое приводит Telegram-канал московского аэропорта Внуково.

По результатам ежедневной оценки работы всей нашей маршрутной сети, проводимой на постоянной основе, наши рейсы в Россию, запланированные на ночь с 1 на 2 сентября, были отменены по техническим и эксплуатационным причинам. говорится в публикации

Уточняется, что помимо этих отмен все остальные полеты, начиная 2 сентября, выполняются по расписанию.

В авиакомпании также сообщили, что для пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, будут организованы дополнительные самолеты.

Второго сентября в аэропорту "Внуково" заявили, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов. Ситуация находится на контроле Генконсульств РФ.