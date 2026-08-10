Москва10 авгВести.Задержки рейсов фиксируются в столичном аэропорту Внуково из-за действовавших ночью 10 августа временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
В Международном аэропорту Внуково фиксируются задержки рейсов. Причина — действовавшие ограничения по использованию воздушного пространства в целом ряде авиагаваней, а также по пути следования в аэропорты назначенияговорится в сообщении
Два рейса, следовавшие во Внуково, совершили посадку для дозаправки. Это также связано с ограничениями по пути следования.
Аэропорт Внуково с 01.55 мск отправлял и принимал самолеты по согласованию с соответствующими органами. Запрет на полеты был полностью отменен в 08.48 мск.