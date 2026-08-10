Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию Из-за введенных ограничений аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва10 авг Вести.В столичном аэропорту Внуково в ночь на понедельник, 10 августа, введены временные ограничения на полеты, он обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое опубликовано в 01.55 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.