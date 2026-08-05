Москва5 авгВести.Росавиация информирует о том, что московский аэропорт Внуково днем 5 августа обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. … Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в публикации
В Росавиации напомнили, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.