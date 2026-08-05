Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

В аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва5 авг Вести.Росавиация информирует о том, что московский аэропорт Внуково днем 5 августа обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. … Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

В Росавиации напомнили, что данные меры принимаются для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.