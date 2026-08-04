Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

В Росавиации рассказали о режиме работы аэропорта Внуково Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва4 авг Вести.Росавиация информирует о том, что московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Сообщение размещено ведомством в мессенджере MAX сегодня, 4 августа, в 13.06.

Отмечается, что данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

В Росавиации также напоминают, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.