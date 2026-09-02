РСТ: отмены рейсов авиакомпании Pegasus в Москву связаны с темой страховок

В РСТ связали отмены рейсов авиакомпании Pegasus в Россию с вопросом страховок РСТ: отмены рейсов авиакомпании Pegasus в Москву связаны с темой страховок

Москва2 сен Вести.Отмены рейсов турецкой авиакомпании Pegasus в Москву связаны с вопросом страхования полетных программ, пишет РБК со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Ранее аэропорт Внуково информировал, что Pegasus Airlines отменила 12 рейсов в Москву и из нее, которые были запланированы на среду, 2 сентября, при этом другие авиакомпании продолжают рейсы из Турции.

Приостановка была связана с тем, что авиакомпании связывались со страховыми компаниями для подтверждения действия договоров о страховании полетных программ в Россию заявили изданию в РСТ

В Союзе туриндустрии добавили, что к вечеру среды полетную программу, скорее всего, восстановят.

Ранее Telegram-канал московского аэропорта Внуково передал официальное сообщение Pegasus. Перевозчик объяснил отмену рейсов техническими и эксплуатационными причинами, уточнив, что остальные полеты со 2 сентября выполняются по расписанию.

В авиакомпании также сообщили, что для пассажиров, пострадавших от отмен, организуют дополнительные самолеты.