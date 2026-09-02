АТОР: туристов направляют на другие рейсы после отмен у Pegasus

Туроператоры пересаживают туристов с отмененных рейсов турецких авиакомпаний АТОР: туристов направляют на другие рейсы после отмен у Pegasus

Москва2 сен Вести.Туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях на фоне ситуации с отменой полетов турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила 12 рейсов в Москву и из нее, все они были запланированы на среду, 2 сентября. Об этом сообщил в Telegram аэропорт Внуково, который должен был встретить и отправить самолеты. Отмены произошли в том числе на фоне временных ограничений в работе столичных аэропортов прошедшей ночью и утром.

По имеющейся на данный момент информации, отмена нескольких рейсов на 2 сентября двумя турецкими перевозчиками связана с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над рядом российских городов. Туроператоры оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях отметили в сообщении

Туроператоры пока ждут уточненных данных от авиакомпаний. Если речь идет о пакетном туре, информация по изменениям должна появляться в каждой заявке индивидуально. Если авиабилет приобретен отдельно, то данные об отмене, переносе и дальнейших действиях нужно уточнять непосредственно у авиакомпании.

Генеральное консульство России держит ситуацию с отменами рейсов авиакомпании Pegasus с ряда турецких курортов на контроле, сообщило ранее агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатов.