Москва20 авгВести.Туроператор "потерял" самолет авиакомпании Pegasus с российскими туристами, вылетевший из Турции в Самару, но не приземлившийся в пункте назначения, пишет издание Profi Travel.
Отмечается, что самолет Pegasus Airlines вылетел из Антальи в Самару в ночь на 20 августа, но вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме.
Сведения от туроператора, где именно приземлился лайнер, оказались противоречивыми.
В туроператорской компании уверены, что борт сел в турецком Эрзуруме, но туристы выходят на связь из Трабзона. Они рассказывают о проблемах с питаниемговорится в сообщении
Согласно данным портала Flightradar, самолет все же сел в Трабзоне.
При этом уточняется, что пока неизвестно, когда туристы отправятся обратно в Самару.
Ранее сообщалось, что россияне чаще всего проводят длительный отдых в странах Азии, Африки и Латинской Америки.