Profi Travel: туроператор "потерял" самолет с туристами, летевший из Турции в РФ

СМИ: туроператор "потерял" самолет с российскими туристами, вылетевший в Турции Profi Travel: туроператор "потерял" самолет с туристами, летевший из Турции в РФ

Москва20 авг Вести.Туроператор "потерял" самолет авиакомпании Pegasus с российскими туристами, вылетевший из Турции в Самару, но не приземлившийся в пункте назначения, пишет издание Profi Travel.

Отмечается, что самолет Pegasus Airlines вылетел из Антальи в Самару в ночь на 20 августа, но вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме.

Сведения от туроператора, где именно приземлился лайнер, оказались противоречивыми.

В туроператорской компании уверены, что борт сел в турецком Эрзуруме, но туристы выходят на связь из Трабзона. Они рассказывают о проблемах с питанием говорится в сообщении

Согласно данным портала Flightradar, самолет все же сел в Трабзоне.

При этом уточняется, что пока неизвестно, когда туристы отправятся обратно в Самару.

Ранее сообщалось, что россияне чаще всего проводят длительный отдых в странах Азии, Африки и Латинской Америки.