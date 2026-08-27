В аэропорту Антальи в ДТП попал автобус с россиянами

Автобус с россиянами попал в ДТП в аэропорту Антальи В аэропорту Антальи в ДТП попал автобус с россиянами

Москва27 авг Вести.В аэропорту турецкой Антальи произошло ДТП с участием российских туристов. Автобус, перевозивший пассажиров рейса Turkish Airlines из Москвы, столкнулся с машиной наземных служб воздушной гавани. Об этом сообщает турецкий портал Herdem Aviation.

По данным издания, столкновение произошло 26 августа. Никто из россиян серьезно не пострадал, однако во время удара пассажиры автобуса упали друг на друга. Срочная медицинская помощь потребовалась двум водителям.

Генконсульство России в Анталье никак не прокомментировало инцидент на момент публикации сообщения.

Ранее в провинции Анталья также случилось ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали шесть туристов.