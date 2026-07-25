Turizm News: шесть туристов пострадали в ДТП в Анталье

Шесть туристов пострадали в ДТП в Анталье Turizm News: шесть туристов пострадали в ДТП в Анталье

Москва25 июл Вести.Шесть туристов из Нидерландов и один гражданин Турции пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в провинции Анталья, сообщает портал Turizm News.

В результате аварии пострадали водитель одного из автомобилей и шесть граждан Нидерландов, находившихся в туристическом микроавтобусе сказано в сообщении

По данным СМИ, авария произошла на трассе D-400 в районе Манавгата. В ДТП столкнулись три легковых автомобиля и туристический микроавтобус.

На место происшествия были направлены медицинские сотрудники и работники правоохранительных органов. Пострадавших после оказания первой помощи доставили в больницы Манавгата.

Из-за аварии движение по трассе D-400 было временно перекрыто. После эвакуации поврежденных автомобилей и расчистки проезжей части движение возобновили в контролируемом режиме.

Ранее, 4 июля, по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Аксарай.