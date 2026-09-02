Летевший в Москву самолет турецкой Pegasus развернулся и приземлился в Анталье

Летевший в Москву самолет Pegasus вернулся в Анталью Летевший в Москву самолет турецкой Pegasus развернулся и приземлился в Анталье

Москва2 сен Вести.Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Антальи в Москву, развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт отправления, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

В публикации указывается, что самолет модели Airbus A321 вылетел во вторник в 19:45 по московскому времени.

Находясь в воздушном пространстве в районе литовского Каунаса, лайнер изменил курс и направился обратно в Турцию.

В аэропорту Антальи уточнили, что самолет благополучно приземлился в 1:35 мск. Причина возвращения рейса пока не сообщается.

Ранее стало известно, что туроператор "потерял" самолет авиакомпании Pegasus с российскими туристами, вылетевший из Турции в Самару, но не приземлившийся в пункте назначения. Позднее стало известно, что воздушное судно приземлилось в турецком Трабзоне.