Самолет рейса Анталья - Петербург экстренно сел в Минске, названы причины Самолет рейса Анталья - Петербург экстренно сел в Минске из-за дебошира

Москва1 сен Вести.Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который следовал по рейсу Анталья – Петербург, экстренно сел в Минске из-за дебошира. Информацию об этом распространило издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на Минтранс республики.

Согласно этим данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 31 августа. Лайнер приземлился в Национальном аэропорту Минска, после чего нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов. Задержка в Минске оценивается примерно в 40 минут.

После произошедшего самолет продолжил полет по маршруту, пишет издание. Подробности происходящего на борту авторы материала не приводят.

В свою очередь издание spb.mk.ru получило комментарий одного из пассажиров.

Такая посадка была связана с неадекватным поведением пассажира, который переборщил с алкоголем еще в аэропорту и продолжил этим заниматься на борту пояснил изданию пассажир

В июле официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала о дебоше на рейсе Москва – Якутск.