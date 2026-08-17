В аэропорту Внуково по соображениям безопасности введены ограничения

Аэропорт Внуково работает с ограничениями В аэропорту Внуково по соображениям безопасности введены ограничения

Москва17 авг Вести.В аэропорту Внуково московского авиаузла днем 17 августа введены ограничения на полеты, сообщает Росавиация.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Подчеркивается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании и предложили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.