Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково работает с ограничениями Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва21 авг Вести.Воздушная гавань московского авиаузла Внуково днем 21 августа перешла на работу с ограничениями, сообщает Росавиация.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Причина – введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В этой связи возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации.

Пассажирам посоветовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.