Москва21 авгВести.Воздушная гавань московского авиаузла Внуково днем 21 августа перешла на работу с ограничениями, сообщает Росавиация.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Причина – введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В этой связи возможны корректировки в расписании рейсов, предупредили в Росавиации.
Пассажирам посоветовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.