Весь задержанный во Внуково багаж отправлен по месту назначения Из аэропорта Внуково в Турцию отправили весь задержанный багаж

Москва27 июл Вести.Весь багаж, который не был вовремя доставлен на воздушные суда, вылетавшие из столичного аэропорта Внуково в Турцию, уже отправлен по месту назначения. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Отмечается, что сейчас система обработки багажа функционирует в нормальном режиме, задержек с отправкой багажа на самолеты нет. Для нормализации ситуации были привлечены подрядчик системы и максимальное количество сотрудников авиагавани.

Весь багаж, который, к сожалению, не был вовремя доставлен на отбывающие в Турцию борты, отправлен. Он в пути. Если говорить в целом по всем направлениям, то половина багажа, которую не удалось вовремя загрузить в воздушные суда, в том числе и по турецким направлениям, отправлена по месту назначения сказано в сообщении

При этом в пресс-службе опровергли появившуюся в СМИ информацию, что аэропорт Внуково якобы не отвечает на запросы турецких партнеров по ситуации с багажом.

О проблемах с отправлением багажа стало известно 26 июля. Причиной инцидента стал сбой в системе обработки, из-за чего были задержаны часть рейсов.