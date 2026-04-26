Временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на полеты Временные ограничения на полеты в аэропорту Внуково сняты

Москва26 апр Вести.Аэропорт Внуково отменил временные ограничения по использованию воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.

Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены отмечается в посте

В настоящее время администрация аэропорта принимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. Началась подготовка к вылету ранее задержанных воздушных судов.

Ранее сообщалось о том, что ограничения во Внуково не позволили приземлиться восьми самолетам