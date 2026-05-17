В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск рейсов Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Москва17 мая Вести.В пресс-службе Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Внуково, следует из публикации ведомства в мессенджере MAX.

В воздушной гавани сняли ограничения на прием и отправку рейсов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов пояснили в Росавиации

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.