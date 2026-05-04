Москва4 мая Вести.В московском аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас он работает в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация утром в понедельник.

Ограничения, введенные накануне, носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов. За время действия особого режима аэропорт продолжал обслуживать рейсы — по согласованию с соответствующими органами.

В настоящее время Внуково принимает и отправляет самолеты без дополнительных согласований. При этом возможны незначительные корректировки в расписании — в основном это касается рейсов, которые могли быть задержаны в период временных ограничений.