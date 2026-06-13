Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, ограничения сняты В аэропорту Внуково сняты ограничения

Москва13 июн Вести.В столичном аэропорту Внуково сняты ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в заявлении Росавиации, опубликованном в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

Пассажиров предупреждали о возможной корректировке расписания и рекомендовали следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.