Москва13 июнВести.В столичном аэропорту Внуково сняты ограничения на работу, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Как пояснили в ведомстве, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении Росавиации, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.
Пассажиров предупреждали о возможной корректировке расписания и рекомендовали следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.