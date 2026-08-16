В аэропорту Внуково из-за временных ограничений не приземлились 5 самолетов

В аэропорту Внуково 5 самолетов не смогли приземлиться В аэропорту Внуково из-за временных ограничений не приземлились 5 самолетов

Москва16 авг Вести.В московском аэропорту Внуково 5 самолетов не смогли приземлиться из-за действующих временных ограничений. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани. Авиарейсы из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани перенаправлены в другие города.

Пять рейсов были перенаправлены на посадку в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу и столичный Шереметьево отметил собеседник агентства в справочной службе авиагавани

В аэропорту Внуково подчеркнули, что пассажиры задержанных рейсов получают обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее Росавиация запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в целях безопасности.