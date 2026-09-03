Лихачев рассказал о решении по контейнеровозам для СМП в 2027 году

Лихачев раскрыл перспективы строительства контейнеровозов ледового класса в РФ Лихачев рассказал о решении по контейнеровозам для СМП в 2027 году

Москва3 сен Вести.Решения о строительстве контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП) могут быть приняты уже в начале 2027 года. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

В то же время, по его словам, гарантий начала строительства к этому моменту нет.

Мы очень надеемся, что все решения будут приняты уже в начале следующего года. Да, гарантий нет, но мы над этим работаем. И здесь надо еще понимать, что существуют разные сценарии роста грузопотока. Как главного, так сказать, компонента, главного такого маркера, если хотите отметил Лихачев

Оптимистичный сценарий, как отметил глава госкорпорации, подразумевает выход на объем более 100 тонн уже к 2030 году.

Это значит, что вся инфраструктура должна создаваться опережающими темпами заключил Лихачев

2 сентября Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" сообщил, что в ближайшие пять лет перед Росатомом стоит задача превратить Северный морской путь в Трансарктический транспортный коридор (ТТК).

Госкорпорация "Росатом" выступает единым инфраструктурным оператором и куратором федерального проекта "Развитие Северного морского пути". Она отвечает за ледокольный флот, безопасность судоходства, строительство транспортных узлов и рост грузопотока по всему арктическому маршруту.