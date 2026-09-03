Лихачев: РФ готова к сотрудничеству с Китаем по строительству судов для СМП

Лихачев заявил о готовности РФ сотрудничать с КНР по строительству судов для СМП Лихачев: РФ готова к сотрудничеству с Китаем по строительству судов для СМП

Москва3 сен Вести.Россия готова сотрудничать с Китаем по строительству контейнеровозов ледового класса для Северного морского пути (СМП). Об этом заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, России необходимо построить десятки таких судов. Росатом рассчитывает, что соответствующие решения могут быть приняты уже в начале 2027 года.

Речь идет, конечно, о десятках судов в целом сказал Лихачев, отвечая на вопрос о потребности в контейнеровозах ледового класса

Глава Росатома отметил, что Россия готова рассматривать различные варианты строительства судов, в том числе сотрудничество с китайской стороной.

Мы готовы к любым вариантам и там, и здесь, и к кооперации. В общем, работы хватит для всех заявил он

По словам Лихачева, наиболее продвинутыми сейчас являются совместные проработки с Китаем. Это связано как с возможностью инвестиций, производства и дальнейшей эксплуатации контейнеровозов, так и с заинтересованностью китайских компаний в значительном увеличении объемов перевозок по СМП в Россию и Европу.

При этом окончательных решений о начале строительства пока нет.

Мы очень надеемся, что все решения будут приняты уже в начале следующего года. Гарантий нет, но мы над этим работаем подчеркнул глава Росатома

Ранее Лихачев заявил, что Росатом хочет войти в семерку крупнейших морских перевозчиков БРИКС к 2035 году.