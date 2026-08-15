Лихачев рассказал о перспективе сотрудничества с Китаем в области мирного атома Лихачев: РФ и КНР, создавая атомную энергетику, задумываются на столетие вперед

Москва15 авг Вести.Россия и Китай планируют развитие атомной энергетики на столетие вперед. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, в Китае внедряются передовые российские технологии в области мирного атома, в частности, для работы реакторов ВВЭР-1200 доставлено более передовое топливо.

Создавая атомную энергетику, каждая страна, и в первую очередь Россия и Китай – лидеры в этой гонке, думают на столетие вперед. "Столетие" – это не фигура речи. Именно в Китайской Народной Республике мы внедряем наши передовые технологии. С этого года новая страничка нашего сотрудничества и более передовое топливо для реакторов формата ВВЭР-1200 доставлено в КНР, как и передовое топливо для реакторов на быстрых нейтронах сообщил глава Росатома

Подобное взаимодействие открывает большой горизонт сотрудничества между российскими и китайскими специалистами в новых компетенциях, подытожил Лихачев.

12 августа специалисты Росатома начали загрузку элементов с ядерным топливом на седьмом энергоблоке Тяньваньской АЭС в первый в Китае реактор нового поколения ВВЭР-1200. С запуском заключительного восьмого блока данная станция станет самой мощной в мире.