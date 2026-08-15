Специалисты АЭС "Тяньвань" сообщили, как готовились к пуску седьмого энергоблока Специалисты АЭС "Тяньвань" рассказали о подготовке к пуску седьмого энергоблока

Москва15 авг Вести.Специалисты Росатома совместно с китайскими коллегами начали загрузку элементов с ядерным топливом на седьмом энергоблоке Тяньваньской АЭС в первый в стране реактор нового поколения ВВЭР-1200. О том, как проходила подготовка, в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель начальника оперативной смены седьмого энергоблока АЭС "Тяньвань" Ли Юй.

Модернизированное ядерное топливо для нового реактора специально было доставлено из Новосибирска. Благодаря ему, атомный реактор будет служить дольше и эффективней.

Самое важное при загрузке топлива – то, как способны реагировать все участвующие в этом подразделения на происходящий процесс. Еще до загрузки мы детально проработали все этапы, довели до автоматизма каждое действие каждого сотрудника, чтобы все мы действовали слажено рассказал Ли Юй

Тяньваньская АЭС – это самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Работы по возведению седьмого и восьмого энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 начались в 2021 году. Росатом спроектировал ядерный остров и поставил ключевое оборудование для обоих блоков. После начала работы восьмого реактора атомная станция станет самой мощной в мире.