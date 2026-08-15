В Росатоме отметили значимость Тяньваньской АЭС для развития близлежащих районов В Росатоме сообщили, как АЭС "Тяньвань" способствует развитию ближайших районов

Москва15 авг Вести.Небольшой поселок Ляньюньган стал одним из крупнейших портов Китая благодаря Тяньваньской АЭС, которая возводится совместно с российскими специалистами Росатома. Станция позволила укрепить промышленный потенциал города и обеспечить производства необходимой электроэнергией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель директора – руководитель представительства АО "Атомстройэкспорт" в КНР на Тяньваньской АЭС Сергей Минаков.

Сегодня из Ляньюньган отправляются суда и железнодорожные составы, которые развозят товары по всему миру. Тяньваньская АЭС позволяет организовать бесперебойность поставок, а также работу новых заводов.

Ведется очень большое строительство промышленных объектов, в частности [возводится] нефтехимический перерабатывающий комбинат, на который с третьего блока уже подается технологический пар. Укрепляется промышленный потенциал, и для обеспечения его электроэнергией необходимы источники, в том числе Тяньваньская атомная станция рассказал Минаков

12 августа специалисты Росатома начали загрузку элементов с ядерным топливом на седьмом энергоблоке Тяньваньской АЭС в первый в КНР реактор нового поколения ВВЭР-1200. Российские инженеры полностью координируют все процессы, включая монтаж оборудования и его последующий пуск. После начала работы восьмого реактора атомная станция станет самой мощной в мире.