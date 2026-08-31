Лихачев рассказал о проектах Росатома в странах ШОС Лихачев: 16 из 28 реакторов Росатом строит в странах ШОС

Москва31 авг Вести.Росатом ведет активную работу со странами Шанхайской организации сотрудничества. Более половины реакторов расположены в странах ШОС, сообщил ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

Мы единственные, кто работает практически с каждой страной ШОС. Более половины наших реакторов, из 28 шестнадцать мы строим в странах ШОС. Именно в странах ШОС наши реакторы уже десятилетия работают. Это и Китай, и Индия, и Белоруссия сказал он

Лихачев также отметил, что перспективы развития сотрудничества в атомной сфере со странами объединения обширны.