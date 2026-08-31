Лихачев: есть планы по расширению стройки малых АЭС и гигаваттных блоков в Иране

Росатом: есть планы по расширению стройки малых АЭС и гигаваттных блоков в Иране Лихачев: есть планы по расширению стройки малых АЭС и гигаваттных блоков в Иране

Москва31 авг Вести.У России и Ирана есть большие перспективы по расширению сотрудничества в атомной энергетике, включая строительство мощных гигаваттных энергоблоков и малых атомных станций. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в комментарии для ИС "Вести".

И у нас большие перспективы с Ираном по расширению как стройки мощных гигаваттных блоков, так и малых станций сказал он

По словам Лихачева, российские специалисты уже возвращаются на площадку в Иране: к настоящему времени туда возвратились более 40 человек. Глава ГК также отметил, что готовится отправка еще одной группы сотрудников, которая будет работать не на строительстве, а заниматься оказанием сервисных услуг для действующего первого блока АЭС "Бушер".

Ранее сообщалось, что Росатом планирует осенью довести численность российского персонала на АЭС "Бушер" до 100 человек.