Москва31 авгВести.У России и Ирана есть большие перспективы по расширению сотрудничества в атомной энергетике, включая строительство мощных гигаваттных энергоблоков и малых атомных станций. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в комментарии для ИС "Вести".
И у нас большие перспективы с Ираном по расширению как стройки мощных гигаваттных блоков, так и малых станцийсказал он
По словам Лихачева, российские специалисты уже возвращаются на площадку в Иране: к настоящему времени туда возвратились более 40 человек. Глава ГК также отметил, что готовится отправка еще одной группы сотрудников, которая будет работать не на строительстве, а заниматься оказанием сервисных услуг для действующего первого блока АЭС "Бушер".
Ранее сообщалось, что Росатом планирует осенью довести численность российского персонала на АЭС "Бушер" до 100 человек.