Лихачев рассказал о планах по созданию центра ядерной медицины в Египте Лихачев: Росатом рассчитывает запустить центр ядерной медицины в Египте

Москва25 авг Вести.Египет выразил желание создать совместно с Росатомом центр ядерной медицины на своей территории, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он выразил надежду, что этот проект удастся реализовать уже в 2027 году.

Одна из заявок на расширение сотрудничества от египетской стороны - это создание высокопроизводящего, очень современного центра ядерной медицины на основе исследовательского реактора, который будет комплексным решением объяснил он

Ранее Лихачев заявил, что Росатом построит по договоренности с шестью странами еще 17 энергоблоков для атомных электростанций. Он подчеркнул, что Росатом планирует и дальше расширять свое зарубежное присутствие.