Лихачев: первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" подключат к сети в 2028 году

Стало известно, когда первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" подключат к сети Лихачев: первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" подключат к сети в 2028 году

Москва25 авг Вести.Первый энергоблок атомной электростанции "Эль-Дабаа", возводимой российской государственной корпорацией "Росатом" в Египте, планируется подключить к сети в 2028 году. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев после встречи с египетским министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Махмудом Мустафой Эсматом.

По словам Лихачева, в настоящий момент проект приближается к своей пиковой точке.

Одновременно сооружаются четыре энергоблока. Первый - флагманский, который мы планируем подключить к сети в 2028 году сказал глава Росатома

В июле стало известно, что в Египте установили корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа". Как сообщал Лихачев, остаются считанные месяцы до завоза ядерного топлива на площадку.