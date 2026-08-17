Москва17 авгВести.В Росатоме опровергли данные издания Politico о якобы наличии претензий к компании по строительству АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В материале Politico говорилось, что в начале июня главе Росатома Алексею Лихачеву якобы поступило письмо, в котором Управление по атомным электростанциям Египта заявляло о "дефектах" и "нарушениях ядерной безопасности" в нескольких реакторных блоках.
По состоянию на настоящий момент ни одно из утверждений, изложенных в материале Politico, не получило подтверждения в рамках предусмотренных проектом договорных, технических и надзорных процедурзаявили в пресс-службе
В госкорпорации подчеркнули, что проект АЭС "Эль-Дабаа" реализуется в рамках двустороннего межправительственного соглашения, а также в соответствии с контрактом, заключенным с Управлением по атомным электростанциям Египта.
Девятого июля сообщалось, что в Египте установлен корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".