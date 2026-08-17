В Росатоме опровергли данные газеты Politico о претензиях Египта по АЭС

Росатом опроверг информацию Politico о претензиях Египта по АЭС В Росатоме опровергли данные газеты Politico о претензиях Египта по АЭС

Москва17 авг Вести.В Росатоме опровергли данные издания Politico о якобы наличии претензий к компании по строительству АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В материале Politico говорилось, что в начале июня главе Росатома Алексею Лихачеву якобы поступило письмо, в котором Управление по атомным электростанциям Египта заявляло о "дефектах" и "нарушениях ядерной безопасности" в нескольких реакторных блоках.

По состоянию на настоящий момент ни одно из утверждений, изложенных в материале Politico, не получило подтверждения в рамках предусмотренных проектом договорных, технических и надзорных процедур заявили в пресс-службе

В госкорпорации подчеркнули, что проект АЭС "Эль-Дабаа" реализуется в рамках двустороннего межправительственного соглашения, а также в соответствии с контрактом, заключенным с Управлением по атомным электростанциям Египта.

Девятого июля сообщалось, что в Египте установлен корпус реактора на втором энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа".