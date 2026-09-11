Москва11 сен Вести.Благодарность президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за строительство АЭС "Эль-Дабаа" является высшей оценкой работы Росатома. Об этом заявил ИС "Вести" гендиректор Росатома Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Президент Египта начал вообще разговор там в зале со слов благодарности президенту Российской Федерации, Росатому. Это вот высшая оценка, которая может прозвучать, когда нас благодарит официальный глава государства и просит не просто дальше работать и выполнять уже достигнутые договоренности, но и развивать сотрудничество. Это в интересах Египта, египетского народа. Конечно, мы готовы всячески здесь двигаться вперед. И со стороны нашего президента Владимира Владимировича Путина эта инициатива нашла полное подтверждение и поддержку