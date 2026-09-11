В Росатоме рассказали о предстоящем пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа"

Лихачев рассказал о предстоящем физическом пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа" В Росатоме рассказали о предстоящем пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа"

Москва11 сен Вести.Росатом провел переговоры с Египтом о предстоящем пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа". Об этом заявил ИС "Вести" гендиректор Росатома Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Обсуждали этот проект, обсуждали движение вперед. Нам предстоит завоз топлива на будущий год, начало операции физического пуска на первых блоках сказал он

Ранее Лихачев заявил, что Россия направила Египту, Индии и Китаю предложения по расширению сотрудничества по большим и малым атомным электростанциям.