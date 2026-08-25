Россия и Египет могут построить еще два блока для АЭС "Эль-Дабаа"

Росатом обсуждает с Египтом строительство еще двух блоков АЭС "Эль-Дабаа" Россия и Египет могут построить еще два блока для АЭС "Эль-Дабаа"

Москва25 авг Вести.Росатом начал переговоры с Египтом о возможном расширении АЭС "Эль-Дабаа" еще на два энергоблока. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с министром электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Мустафой Эсматом.

Стороны обсуждают финансово-экономическую модель строительства пятого и шестого блоков. В случае достижения договоренностей вопрос планируется представить руководству обеих стран.

Сегодня мы начинаем разговор вокруг второй очереди возможного расширения станций еще на два блока и финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем сказал Лихачев

Глава Росатома добавил, что завоз ядерного топлива на первый энергоблок АЭС "Эль-Дабаа" запланирован на 2027 год.