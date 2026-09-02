Лихачев заявил, что Росатом в шаге от физического пуска на блоке АЭС "Аккую"

Лихачев: мы в шаге от физического пуска на блоке АЭС "Аккую" Лихачев заявил, что Росатом в шаге от физического пуска на блоке АЭС "Аккую"

Москва2 сен Вести.Госкорпорация "Росатом" находится в шаге от начала физического пуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Мы в шаге буквально от начала физического пуска на первом блоке АЭС "Аккую". Это предмет патронажа [президента России] Владимира Владимировича Путина, президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, мы делаем все, чтобы все это состоялось в этом году, и в следующем году, как мы и обещали нашим турецким друзьям, уже станция вступит в режим промышленной эксплуатации - тоже первый блок, я имею в виду, станции "Аккую" сообщил Лихачев

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся на территории Турции. Станция, которую сооружает Росатом, будет включать четыре энергоблока поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200.

Кроме того, гендиректор Росатома в ходе этого интервью заявил, в частности, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России.