Москва2 сенВести.Госкорпорация "Росатом" находится в шаге от начала физического пуска первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Мы в шаге буквально от начала физического пуска на первом блоке АЭС "Аккую". Это предмет патронажа [президента России] Владимира Владимировича Путина, президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, мы делаем все, чтобы все это состоялось в этом году, и в следующем году, как мы и обещали нашим турецким друзьям, уже станция вступит в режим промышленной эксплуатации - тоже первый блок, я имею в виду, станции "Аккую"сообщил Лихачев
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся на территории Турции. Станция, которую сооружает Росатом, будет включать четыре энергоблока поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200.
Кроме того, гендиректор Росатома в ходе этого интервью заявил, в частности, что другие страны с завистью смотрят на ледоколовооруженность России.