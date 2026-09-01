Полиция отпустила мужчину, убившего напавшего на медика у храма в Москве

Убивший мужчину, напавшего на медика у храма в Москве, отпущен полицией Полиция отпустила мужчину, убившего напавшего на медика у храма в Москве

Москва1 сен Вести.Прохожий, который застрелил напавшего на медиков у храма в Москве, сам пришел в полицию после инцидента. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказал изданию отец стрелявшего, после разбирательств его отпустили.

Разобрались, все нормально, без адвокатов, уже отпущен сказал собеседник издания

Трагический инцидент произошел утром 1 сентября у храма Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве. На прихожан напал мужчина с лопатой. Также он набросился на медиков, прибывших к месту происшествия. В результате девушка-фельдшер получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

Сообщалось, что агрессора застрелил прохожий. По предварительным данным, им оказался 29-летний лудоман. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был пациентом частных клиник. Через две недели нападавшему должно было исполниться 30 лет.