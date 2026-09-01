Москва1 сенВести.Прохожий, который застрелил напавшего на медиков у храма в Москве, сам пришел в полицию после инцидента. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал изданию отец стрелявшего, после разбирательств его отпустили.
Разобрались, все нормально, без адвокатов, уже отпущенсказал собеседник издания
Трагический инцидент произошел утром 1 сентября у храма Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве. На прихожан напал мужчина с лопатой. Также он набросился на медиков, прибывших к месту происшествия. В результате девушка-фельдшер получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации.
Сообщалось, что агрессора застрелил прохожий. По предварительным данным, им оказался 29-летний лудоман. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и был пациентом частных клиник. Через две недели нападавшему должно было исполниться 30 лет.