Неизвестный напал с ножом на сотрудницу МФЦ на юге Москвы Полиция задержала мужчину, ранившего ножом сотрудницу МФЦ в Москве

Москва3 июн Вести.Правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 3 мая в здании центра предоставления госуслуг.

На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны учреждения и передан незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево говорится в сообщении

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства произошедшего устанавливаются.