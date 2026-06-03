Москва3 июнВести.Правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
Инцидент произошел днем 3 мая в здании центра предоставления госуслуг.
На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны учреждения и передан незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеевоговорится в сообщении
Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства произошедшего устанавливаются.