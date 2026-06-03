Возбуждено дело после покушения на убийство сотрудницы МФЦ в столичном Братеево

Возбуждено дело после покушения на сотрудницу МФЦ на юге Москвы Возбуждено дело после покушения на убийство сотрудницы МФЦ в столичном Братеево

Москва3 июн Вести.Возбуждено уголовное дело после покушения на убийство сотрудницы МФЦ на улице Борисовские пруды в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел днем 3 мая в здании центра предоставления госуслуг. Мужчина 1997 г.р. не менее 3 раз ударил ножом 29-летнюю сотрудницу учреждения. Потерпевшую госпитализировали — ее состоянии стабильное.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Злоумышленника обезвредили и задержали. В ближайшее время его доставят в ОВД и допросят. Фигуранту также будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В столичной прокуратуре добавили, что привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле ведомства.