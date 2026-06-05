Арестован обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ на юге Москвы

Арестован обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы столичного МФЦ Арестован обвиняемый в покушении на убийство сотрудницы МФЦ на юге Москвы

Москва5 июн Вести.Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ на улице Борисовские пруды в Москве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд … избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа … в отношении Баклачяна Арамаиса говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Инцидент произошел днем 3 мая в здании центра предоставления госуслуг. Мужчина 1997 г.р. не менее 3 раз ударил ножом 29-летнюю сотрудницу учреждения. Потерпевшую госпитализировали — ее состоянии стабильное. Злоумышленника обезвредили и задержали. Сообщалось, что ему проведут психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело.