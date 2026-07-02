Пьяный мужчина напал с ножом на мать с 11-месячным ребенком в Москве

Неадекват с ножом набросился на женщину с годовалым ребенком в Москве Пьяный мужчина напал с ножом на мать с 11-месячным ребенком в Москве

Москва2 июл Вести.На востоке Москвы пьяный мужчина набросился с ножом на женщину с 11-месячным ребенком, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

У малыша порез на ноге. Агрессора задержали.

По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с соседкой и ее 11-месячным сыном, начал размахивать ножом. Ребенок получил порез ноги приводит агентство слова своего собеседника

Мальчику оказана вся необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает, госпитализация не потребовалась.