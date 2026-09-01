Москва1 сенВести.В Москве рядом с храмом святых Жен-Мироносиц мужчина напал на людей с лопатой, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно публикации, агрессор набросился на прихожан, которые выходили из церкви на Белореченской улице. К месту происшествия вызвали скорую помощь, но мужчина разбил голову фельдшеру лопатой. Сейчас 23-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Нападавшего застрелил прохожийпишет канал
Отмечается, что стрелка задержали.
У погибшего мужчины, по предварительным данным, было психическое расстройство.